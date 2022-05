Gezondheidsproblemen achtervolgen Cambuur; keeper stopt door hartproblemen

SC Cambuur is opnieuw geconfronteerd met slecht nieuws over de gezondheid van een van zijn medewerkers. Pieter Bos moet noodgedwongen een punt achter zijn loopbaan zetten, de doelman kampt met hartproblemen.

"Dit is vooral een persoonlijk drama voor Pieter zelf. Zo'n nieuwsbericht ontvangen als topsporter en dat ook nog eens op zo'n jonge leeftijd is ronduit verschrikkelijk en het mag voor zich spreken dat we hem als club en team zullen steunen waar we maar kunnen", vertelt technisch manager Foeke Booy op de website van Cambuur.

Bos staat sinds 2016 onder contract bij Cambuur en maakte in mei 2019 zijn debuut voor de club. Hij speelde in totaal negen officiële duels, waarvan zes eredivisiewedstrijden in het huidige seizoen.

Cambuur werd vaker opgeschrikt door personeel dat met gezondheidsproblemen kampt. Zo werd in december bij trainer Henk de Jong nog een cyste in zijn hoofd geconstateerd en kreeg technisch manager Booy vorig jaar juli een herseninfarct.

Ook video-analist Ruben de Jong kwakkelt met zijn gezondheid. De zoon van de hoofdtrainer heeft last van een flinke nasleep van een coronabesmetting.