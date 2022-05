Openda kan tegen Nederlands elftal debuut maken voor Rode Duivels

De 18 doelpunten die Vitesse-aanvaller Loïs Openda dit seizoen in de eredivisie maakte, zijn ook in België niet onopgemerkt gebleven. Openda is door bondscoach Roberto Martínez voor het eerst opgeroepen voor de selectie van de Rode Duivels.

Openda zit samen met Amadou Onana (LOSC Lille) voor het eerst bij de Belgische selectie, die uit 32 man bestaat. De 22-jarige Openda is met 13 doelpunten voor Jong België topscorer aller tijden van de jeugdploeg.

Derby der Lage Landen

België speelt in juni vier wedstrijden in de Nations League. Het Nederlands elftal is de eerste tegenstander op vrijdag 3 juni en dus kan Openda tegen Oranje zijn debuut maken in de nationale ploeg. Daarna speelt België tegen Polen, Wales en opnieuw Polen.

Openda verschilt volgens Martínez van de andere Belgische aanvallers. "Hij is heel snel en duikt altijd in de ruimtes. Hij was indrukwekkend bij Vitesse en onze beloften en is gegroeid als mens. Hij omarmt de verantwoordelijkheid die hij krijgt."