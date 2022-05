Van boardingpass tot parfumfles: de gekste blessures van sporters

Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, daar kan ook de Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte over meepraten. De zesvoudig olympisch kampioen wordt in 2013 herkend door een wel erg opdringerige fan. Het tienermeisje neemt een aanloop en springt in de armen van Lochte, die samen met de fan achterover valt. Het meisje komt er zonder kleerscheuren vanaf, maar Lochte loopt een serieuze knieblessure op. Iets té hete douche Ook Eldridge Rojer stond ooit lang buitenspel vanwege een iets te enthousiaste omhelzing, al gebeurde dat in zijn geval wel geheel vrijwillig. De oud-speler van Excelsior neemt in 2008 een douche. Zijn vriendin gaat met hem mee "en van het één komt het ander", verklaart hij later. Rojer is op dat moment bijna hersteld van een kruisbandblessure, door het ongelukje in de badkamer staat hij een jaar langer buitenspel. Rojer tegenover Vice: "Ik had maandenlang alleen maar lopen squatten. Ik dacht dat het wel zonder problemen zou kunnen."

Serena Williams moet in 2010 de US Open aan zich voorbij laten gaan. De reden: een restaurantbezoek en een ongelukkige timing. Er valt een glas van een tafel, juist op het moment dat Williams daar langs loopt. Een paar stappen verder staat Williams in een enorme plas met bloed. Er moeten achttien hechtingen en een teenoperatie aan te passen komen om de schade te repareren. Hosblessure na olympisch zilver Schaatsster Gretha Smit raakt in 2002 zwaar geblesseerd tijdens de huldiging ter ere van haar zilveren medaille op de 5.000 meter op de Olympische Spelen in Salt Lake City. Smit wordt toegezongen in het Holland House en maakt crowdsurfend een ererondje op 'We are the champions', maar bij het dansen na afloop gaat het mis: de voorste kruisband van haar rechterknie scheurt af.