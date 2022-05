‘Weer trage reactie op hongersnood in Oost-Afrika’, hulporganisaties slaan alarm

De internationale gemeenschap schiet tekort in de aanpak van de ernstige hongersnood in de Hoorn van Afrika, stellen hulporganisaties Oxfam Novib en Save the Children. Elke 48 seconden sterft iemand aan de gevolgen van voedselgebrek, schatten de humanitaire organisaties. In Ethiopië, Kenia en Somalië is het aantal mensen met extreme honger in een jaar tijd meer dan verdubbeld, van 10 miljoen tot 23 miljoen, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties.

Om deze acute crisis aan te pakken, doen Oxfam Novib en Save the Children een dringende oproep aan de G7 en het Westen om snel de door de VN gevraagde 4,4 miljard dollar beschikbaar te stellen voor noodhulp aan de drie zwaar getroffen landen. Daarvan is tot nu toe slechts 2 procent, 93,1 miljoen dollar, bijeengebracht.

Dat de noodhulp niet sneller op gang komt is rampzalig, zeggen de hulporganisaties. Vroegtijdig ingrijpen had "heel veel ellende kunnen besparen", zegt Nienke Hiemstra, humanitair expert bij Oxfam Novib op NPO Radio 1. "Maar we zijn dat stadium eigenlijk al voorbij. Wat nu moet gebeuren, is ontzettend snel de noodhulp opschalen in deze landen. En daar is veel geld voor nodig."

In maart waren de gevolgen van de crisis in Kenia al overal zichtbaar en de wanhoop voelbaar, zag correspondent Elles van Gelder: