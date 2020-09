OM: beslissing advocaat Meijering te schaduwen zorgvuldig genomen

In een nieuwe zitting in het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi heeft het Openbaar Ministerie zich verdedigd tegen de beschuldigingen van de advocaten, vorige week. De advocaten spraken van een "oorlogsverklaring van het OM" en willen dat de rechters onderzoek doen naar het handelen van het OM.

De advocaten maakten zich onder meer boos over een proces-verbaal in een verwant justitieonderzoek dat bij de zaak is gevoegd. Daarin suggereert kroongetuige Nabil B. dat een aantal advocaten vertrouwelijke informatie naar criminelen heeft gelekt.

Dat stuk was volgens het OM bedoeld om aan te tonen dat de kroongetuige een vertrouweling was van de organisatie en dat hoofdverdachte Ridouan Taghi leider van die groep was. "Het is niet aan ons om te oordelen over het handelen van de advocaten", zei het OM. "Dat is aan de deken van de Orde van Advocaten." De deken in Amsterdam, toezichthouder op de advocatuur, is inmiddels om een onderzoek begonnen naar de advocaten.

In berichten over deze nieuwe stukken in de media werden de advocaten tot 'loopjongen' en 'doorgeefluik' bestempeld. Het OM neemt daar afstand van en ontkent dat het het bewuste proces-verbaal naar de media heeft gelekt. De zware verwijten van de kant van de advocaten bij de vorige zitting waren dan ook onterecht, vindt het OM.

Schaduwen

De advocaten hadden zich er ook over beklaagd dat advocaat Meijering tijdens een reis naar Dubai door de politie is gevolgd. "Om Rutte te citeren: je blijft met je poten van advocaten af. Dat geldt ook voor het OM", zei hij vorige week. "Advocaten moeten in vrijheid hun werk kunnen doen."

Het OM zegt dat het schaduwen van de advocaat gerechtvaardigd was. "Het observeren van advocaten is toegestaan. Voor het afluisteren van de inhoud van de gesprekken met geheimhouders gelden strenge regels, maar die gelden niet voor observatie. Wel is de inzet op advocaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid afgewogen."

Bij die afweging was het van groot belang dat het OM een tip had gekregen dat de advocaat Taghi zouden ontmoeten. Die tip bleek onjuist, maar Taghi was op dat moment de meest gezochte verdachte van Nederland. "Terwijl hij voortvluchtig was, werden er nog moorden gepleegd", zegt een officier. Een van die moorden was die op de broer van de kroongetuige in deze zaak.