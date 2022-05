'McDonalds-bijen' in opmars in steden, aantal kasten in Amsterdam moet omlaag

In Nederland leven bijna 360 wilde bijensoorten. Ruim de helft daarvan wordt met uitsterven bedreigd. De wilde bijen spelen een belangrijke rol in onze voedselvoorziening. 80 procent van de eetbare gewassen wordt door bijen en andere insecten bestoven. Op die manier zorgen ze ook voor de voortplanting van wilde planten. Een afname van het aantal wilde bijen kan de productie van gewassen zoals groente en fruit in gevaar brengen.

Zo'n 37 procent van de bijen die in de hoofdstad rondvliegen zijn naar schatting honingbijen, die zijn verspreid over honderden kasten van imkers. Maar er leven in Amsterdam juist ook veel populaties wilde soorten, meldt het EIS Kenniscentrum Insecten, dat op verzoek van de gemeente onderzoek deed. Met veel volken dicht op elkaar, hebben wilde bijen het nakijken. De soorten delen namelijk gemeenschappelijke voedselbronnen: nectar en stuifmeel. Als het op voedsel aankomt, zijn de soorten dus concurrent. "Honingbijen kunnen bovendien met elkaar communiceren, dus als de lindes in bloei staan, laten ze dat aan elkaar weten en gaan ze er met z'n allen op af", zegt Biesmeijer. "Ze zijn ook met veel: in een kast zitten er zo'n 10.000, terwijl andere bijen wat solitairder leven." Volgens Biesmeijer is er simpelweg te weinig voedsel voor alle bijen in de steden. "Honingbijen zijn daarnaast 'McDonalds-bijen', die alles kunnen eten, terwijl andere bijen soms meer moeite hebben met bepaald voedsel." Te veel honingbijen in de stad heeft volgens de ecoloog niet veel met biodiversiteit te maken. "Het zijn gewoon landbouwdieren".