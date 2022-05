Rutte: ik wiste alleen onbelangrijke sms'jes

Die schreef vanmorgen dat Rutte jarenlang eigenhandig sms'jes wiste op zijn oude Nokia-telefoon. Rutte erkent dat, maar hij heeft naar eigen zeggen "nooit bewust" belangrijke zaken achtergehouden.

Omdat die Nokia weinig opslagruimte zou hebben gehad, wiste hij vrijwel direct allerlei berichtjes. Zaken die hij wel belangrijk vond, stuurde hij door naar ambtenaren om te archiveren. Soms waren sms'jes te lang om door te sturen en dan las hij ze voor aan een medewerker, vertelde hij. Inmiddels maakt de premier gebruik van een smartphone met meer opslagruimte.

Oprecht

Volgens Rutte is het aan de persoon zelf om te bepalen of een bericht belangrijk is om te bewaren. Hij ontkende dat hij sms'jes heeft gewist om te voorkomen dat ze later in de openbaarheid zouden komen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). "Ik denk dat ik heb gehandeld conform de afspraken. Dat meen ik oprecht."

De premier wil nog wel onderzoeken of de gewiste sms'jes alsnog teruggehaald kunnen worden. GroenLinks-leider Klaver heeft daar inmiddels ook om gevraagd.