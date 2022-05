Hof veroordeelt jongen die 15-jarige ex-vriendin doodstak voor moord

De jongen die in augustus 2019 de 15-jarige Megan uit Breda doodstak, is in hoger beroep veroordeeld voor moord. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelt dat er sprake was van een vooropgezet plan. De maximale straf van twee jaar jeugdgevangenis en jeugd-tbs blijft daarmee overeind.

De jongen is de ex-vriend van Megan. Hij zat bij haar in de klas en ze zouden op de dag van de moord aan het nieuwe schooljaar beginnen. De twee hadden een relatie, maar Megan zou het uit hebben gemaakt. Op 19 augustus 2019 stak de jongen Megan dood in de keuken van het huis van haar moeder. Het meisje had 35 steekwonden.

Eind januari veroordeelde de rechtbank in Breda hem al tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs, voor doodslag. Daartegen ging de jongen in beroep. Hij beweerde dat hij uit zelfverdediging handelde en dat Megan hem eerst met een mes stak. Maar het hof noemt dat ongeloofwaardig.

Notities en aantekening in telefoon

Volgens het hof heeft de jongen niet in een opwelling gehandeld, maar erover kunnen nadenken. Dat blijkt uit notities en een aantekening die zijn gevonden in zijn telefoon. In een van de notities heeft hij opgeschreven dat hij het mes niet moest vergeten. De jongen had betoogd dat hij het mes altijd bij zich had, maar het hof stelde vast dat het steekwapen van een dusdanig formaat was dat het onhandig én gevaarlijk zou zijn om het altijd bij je te dragen.

Ook zou uit gesprekken via Snapchat blijken dat Megan niet bij haar thuis, maar op school wilde afspreken. De jongen drong echter aan op ontmoeting tussen hen alleen.

Het hof spreekt nu van moord, omdat sprake was van een vooropgezet plan. De straf blijft hetzelfde, want die was al maximaal. De dader was minderjarig toen hij Megan doodde. Hij was 16 jaar oud en dus geldt het jeugdrecht. Ook is hij verminderd toerekeningsvatbaar, meldt Omroep Brabant. Daarom blijft de onvoorwaardelijke PIJ-maatregel gehandhaafd. Volgens deskundigen is behandeling in een gesloten setting nodig om de kans op herhaling te voorkomen.