72-jarige opgepakt voor in bestelbus dood gevonden Amstelvener

De politie heeft een 72-jarige verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 23-jarige man uit Amstelveen. Het slachtoffer werd vorig jaar in het onderzoek naar zijn vermissing dood aangetroffen in zijn bestelauto. Hij bleek te zijn doodgeschoten.

De verdachte, die zowel de Israëlische als de Litouwse nationaliteit heeft, werd eind vorige maand in Duitsland aangehouden, maakt de politie vandaag bekend. Daar zit hij nog vast. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.

De 23-jarige Amstelvener raakte in april vorig jaar vermist. Een familielid deed op 10 april aangifte van de vermissing. Twee dagen daarvoor vond in de avond het laatste contact met het slachtoffer plaats. Daarna werd niets meer van hem vernomen. Zo verscheen hij niet op zijn werk als postpakketbezorger.

Op 12 april werd zijn bestelbus in Amsterdam aangetroffen. Omdat de politie vermoedde dat de man slachtoffer was van een misdrijf werd de bus in beslag genomen voor onderzoek. Tijdens dat onderzoek trof de politie zijn lichaam aan.

Motief niet bekend

Uit het onderzoek bleek verder dat het slachtoffer in Amstelveen om het leven was gebracht. De politie ontdekte ook dat hij al langer in de gaten werd gehouden. De politie vermoedt dat er meer mensen bij zijn dood betrokken zijn geweest.

Waarom de man om het leven is gebracht, is nog altijd niet duidelijk. Het kan zijn dat er sprake is van een conflict in de privésfeer, maar de politie sluit andere scenario's niet uit. Het slachtoffer stond bij de politie niet bekend als iemand die zich bezighield met (zware) criminaliteit.

Oorspronkelijk komt het slachtoffer uit Syrië, waar hij jaren voor zijn dood samen met zijn familie uit vluchtte. Volgens de politie stond hij in zijn omgeving bekend als een lieve en zorgzame man die altijd zijn afspraken nakwam.