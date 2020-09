Belgische rechter: kernreactor Tihange 2 hoeft niet dicht

De Belgische kernreactor Tihange 2 hoeft niet te sluiten. Dat heeft de rechtbank in Brussel bepaald in een zaak die was aangespannen door Duitse, Nederlandse en Luxemburgse overheden en door omwonenden. Zij vinden de reactor onveilig vanwege de duizenden haarscheurtjes die al jaren in de wand zitten.

De rechtbank heeft geen uitspraak gedaan over of de kerncentrale veilig genoeg is. Wel hebben de rechters geoordeeld dat de toezichthouder hier voldoende naar heeft gekeken. Ook hebben de overheden en omwonenden niet kunnen aantonen dat de veiligheid zo ernstig wordt bedreigd dat de reactor moet worden stilgelegd.

De kleine scheurtjes werden in 2012 ontdekt. Vorig jaar werd de reactor weer opgestart na maandenlange reparaties aan het beton. Ook kreeg het bunkergebouw een nieuwe dakplaat.

Vlak bij grens

De kerncentrale Tihange ligt ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van Luik. Omdat dit relatief dicht bij Nederland, Duitsland en Luxemburg is, zijn ook daar zorgen over de veiligheid.

De zaak was aangespannen tegen de exploitant van de centrale, Electrabel, de Belgische staat en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Volgens de partijen die het proces begonnen, kan de exploitant niet aantonen dat Tihange 2 veilig is. Het FANC zou zijn controlefunctie verwaarlozen.

In de uitspraak zegt de rechtbank dus dat het FANC-onderzoek grondig genoeg was. Ook bevestigden deskundigen in zeer grote mate het oordeel van de toezichthouder dat de centrale veilig genoeg is, aldus de rechters.