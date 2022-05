Hoekstra maakt lastminutereis naar Israël en Palestijnen

Ooggetuigen zeggen dat ze is gedood door het Israëlische leger, haar werkgever Al Jazeera spreekt van "moord in koelen bloede". Maar Israël stelt dat nog onduidelijk is hoe de journaliste om het leven is gekomen en wil het onderzoek naar de toedracht afwachten.

Correspondent Ties Brock:

"Opvallend is dat het allemaal vrij kort vantevoren in elkaar is gezet en ook pas gisteren is aangekondigd aan de pers dat het zou plaatsvinden. Ik heb begrepen dat de minister nog geprobeerd heeft ook andere mensen te spreken, maar dat die doordat het zo lastminute geregeld is geen tijd hadden voor hem.

Vaak worden zulke bezoeken verder vantevoren aangekondigd. Waarom het nu zo kort op het bezoek zelf gebeurt, is mij ook niet helemaal duidelijk. Diplomaten zeggen dat Hoekstra al langer van plan was om deze reis te maken, maar dat hij nu pas ruimte kon vinden in zijn agenda. Eerder had hij geen tijd, onder meer door de oorlog in Oekraïne."