Russische bedrijven duiken onder in illegale Nederlandse trustsector

Zeker honderd Russische bedrijven doken afgelopen jaren onder in de ondergrondse trustsector in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Platform Investico voor de De Groene Amsterdammer. Op deze, soms illegale, tak van de sector is nauwelijks toezicht omdat de trustbedrijven geen vergunning hebben.

Het gaat om onder meer om Nederlandse bv's die gelieerd zijn aan de Russische energiesector, telecom en het bankwezen. Voorheen waren zij klant van Nederlandse trustkantoren met een vergunning, maar na de annexatie van de Krim in 2014 en een strengere wet voor trustkantoren in 2019 vertrokken zij naar Nederlandse kantoren zonder vergunning.

Afgelopen week schreef sanctiecoördinator Stef Blok dat het opsporen van de uiteindelijke eigenaren lastig is, "zeker bij complexe, grensoverschrijdende eigendomsconstructies". Trustkantoren helpen bij het opzetten en in stand houden van dit soort constructies.