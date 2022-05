Druk op politie vorig jaar hoog, vooral door coronahandhaving

Hoewel de misdaadcijfers vorig jaar opnieuw daalden, heeft de politie een druk jaar gehad. Met name de coronarellen, demonstraties, het handhaven van maatregelen en het aantal 112-meldingen leidden tot extra druk op de agenten.

Korpschef Henk van Essen maakt zich zorgen en wil scherpere keuzes bij de inzet van politie om herhaling van dit soort drukke jaren te voorkomen. Ook wil hij kijken naar het invullen van vacatures.

De klassieke criminaliteit, zoals woninginbraken, overvallen en straatroven, daalde vorig jaar met 7 procent vergeleken met 2020. Vorig jaar werden 741.111 misdrijven geregistreerd bij de politie.

Maar de spoedvraag naar de politie was niet eerder zo groot als vorig jaar, blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarverantwoording. Het aantal 112-meldingen steeg met bijna 150.000 ten opzichte van 2020. In totaal waren er ruim 3,2 miljoen oproepen. Ook het aantal overlastmeldingen steeg met 11 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot bijna 537.000. Al met al leidde dat tot 800.000 overuren en ruim 44 miljoen euro extra kosten, meldt het AD.

'Uitgestelde politiezorg'

Ook de toegenomen vraag naar beveiliging, leidde vorig jaar tot overuren, zegt de korpschef in het NOS Radio 1 Journaal. "Na de liquidatie van Peter R. de Vries is die behoefte alleen maar toegenomen. Samen met de coronagerelateerde zaken is dat de belangrijkste oorzaak van de verhoogde druk bij de agenten."

Die extra inzet ging ten koste van de normale politiewerkzaamheden. "We kennen de uitgestelde medische zorg, maar ik praat hier over uitgestelde politiezorg." Van Essen zegt zo veel mogelijk in de wijken aanwezig te willen zijn. "We hebben daar een belangrijke oog- en oorfunctie. We willen signalen oppakken en ervoor zorgen dat het veilig blijft. Vooral die zichtbaarheid is nu onder druk komen te staan", zegt hij.

Het baart hem zorgen omdat de politie "minder de voelhoorns in de samenleving heeft staan, en dat is nou een kernkracht van de Nederlandse politie". Dat het aantal meldingen vorig jaar tot recordhoogte steeg, heeft daar volgens Van Essen mee te maken. "Als we zichtbaar zijn in de wijk denk ik dat er minder zaken uit de hand lopen. Die zichtbaarheid werkt ook preventief."