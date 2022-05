Rutte wiste jarenlang dagelijks sms'jes van zijn telefoon

Premier Rutte heeft jarenlang elke dag sms'jes van zijn telefoon gewist. De berichten die hij zelf relevant achtte stuurde hij door naar ambtenaren, schrijft de Volkskrant. Hij deed dat omdat zijn telefoon te weinig opslagruimte had.

De werkwijze van de premier kwam naar voren in een rechtszaak die de krant had aangespannen. Volgens de landsadvocaat deed Rutte tijdens de coronacrisis en in de jaren daarvoor aan "realtime-archivering" door onmiddellijk zelf te bepalen of een sms-bericht moest worden bewaard of vernietigd. De landsadvocaat zei dat er geen reden is om aan te nemen dat deze methode ondeugdelijk heeft uitgepakt.

Wob-stukken

De Volkskrant vroeg in 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) inzage in voor het coronabeleid relevante berichten. In de stukken die het ministerie van Algemene Zaken ter beschikking stelde zaten alleen tekstberichten die Rutte aan zijn ambtenaren had verzonden. De Volkskrant vond dat vreemd en spande een rechtszaak aan.

De krant wijst erop dat er bij de ter beschikking gestelde berichten bijvoorbeeld niet de sms zit die de Amsterdamse burgemeester Halsema op 1 juni 2020 om 20.30 uur naar de premier stuurde vanwege problemen bij een grote demonstratie.

Oude Nokia vervangen

Volgens de Volkskrant heeft de premier sinds afgelopen donderdag een telefoon met meer opslagruimte en wist hij nu ook niet meer dagelijks zijn inbox. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de oude Nokia is vervangen omdat die "niet in alle landen in voldoende mate werd ondersteund".