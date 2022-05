Thorsdottir vindt plezier terug door trainen met turnmannen: 'WK is reëel doel'

In het Rotterdamse Topsportcentrum maakt Eythora Thorsdottir onvermoeibaar haar beurten op de brug met ongelijke leggers, terwijl verderop een gezelschap mannelijke turners series afwerkt op de vloer. Trainer Kevin den Uijl richt zijn blik afwisselend op beide en voorziet iedereen van feedback. "Eythora is een beetje begonnen als eenling, maar inmiddels is ze one of the guys", constateert hij. "In het warming-up-rondje zit ze er gewoon bij en praat ze gezellig mee. Ze lacht, ze straalt, het is alleen maar goed."

Eythora Thorsdottir in actie op vloer tijdens de kwalificaties tijdens het turnen op de Olympische Spelen - ANP

En dat was tot voor kort wel anders. Aanklachten over grensoverschrijdend gedrag, vooral in het verleden, waren ook gericht aan Patrick Kiens, de trainer met wie Thorsdottir bijna haar hele turnleven samenwerkte.

Persoonlijk had zij geen slechte ervaringen met Kiens, die tevens haar choreograaf was. Het liefst had zij de samenwerking met de coach voortgezet. Maar de beschuldigingen leidden tot een schikking van Kiens met het tuchtorgaan ISR en een vertrek van de trainer uit Nederland. "Die periode was voor mij heel lastig", blikt Thorsdottir terug. "Het is niet vrijwillig geweest dat ik niet meer met Patrick train. Ik ben nog wel in Oostenrijk geweest, waar Patrick en Daymon (Montaigne-Jones, Kiens' collega in Hoofddorp, red.) nu werken. Om het goed af te sluiten. Maar ik denk dat we er allebei nu een soort van vrede mee hebben. We leven in het nu en moeten kijken naar de toekomst."

Eythora Thorsdottir was in februari op bezoek in Oostenrijk bij haar oud-trainers Patrick Kiens (achter rechts) en Daymon Montaigne-Jones (voorgrond). - Instagram / eythora

Dat de toekomst een voortzetting betekende van haar turnloopbaan was voor Thorsdottir niet vanzelfsprekend. Door het verlies van haar trainer en de wijze waarop de KNGU tijdens de crisis omging met de huidige generatie topturnsters verdween haar plezier in de sport. De sport die altijd haar passie was. "Ik heb heel lang getwijfeld, lang gedacht dat het wel klaar was. Tot het vuurtje er ineens weer was."

After-Disney-dip Dat kantelpunt kan Thorsdottir nog levendig voor de geest halen. "Ik was een paar dagen naar Disneyland geweest, kwam terug met een 'after-Disney-dip', zoals ik dat zelf noem. Weg uit die leuke, magische wereld. Toen ben ik de maandag erna gaan trainen met het idee: als het wéér zo ellendig voelt, moet ik reëel gaan nadenken. En eigenlijk op die maandag ging er een knop om, was het gevoel er ineens. Dat voelde heel fijn, echt een moment waarop ik lang had zitten wachten. Toch bijzonder."

Eythora Thorsdottir bezocht begin maart Disneyland Parijs. - Instagram / eythora

En zo deelt Thorsdottir de trainingshal met een gezelschap turnmannen. Een heel verschil met de wereld van het vrouwenturnen, waarin zij zich altijd begaf. "Het is allemaal wat serieuzer bij de dames. Ook zeker niet verkeerd. Maar hier kan ik bij wijze van spreken een scheet laten en het maakt niet uit. Dat vind ik heerlijk. Een beetje low key, gekke muziek opzetten, dansje hier, dansje daar. In dat opzicht zijn mannen wat makkelijker."

Magie in Parijs Ook technisch hoopt Thorsdottir voordeel te halen uit de samenwerking met de mannen. "Op vloer en sprong probeer ik wat meer de mannentechniek aan te leren. Dat kan mij nog best vooruit helpen, omdat ik een technische turnster ben."

Eythora Thorsdottir bij de Olympische Spelen in Tokio. - ANP