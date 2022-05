Droge lente legt tweedeling bloot: grootste problemen in oosten en zuiden

Het neerslagtekort dit voorjaar komt in de buurt van het record-droogtejaar 1976. Vooral in de landbouw en de natuur geeft dat problemen. In delen van Brabant geldt al een beregeningsverbod. Vandaag komt daar een sproeiverbod in delen van Gelderland en Utrecht bij.

Dat blijkt ook uit een inventarisatie van de NOS onder achttien waterschappen. Het grootste probleem hebben de provincies met hoge zandgronden: Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Drenthe, Overijssel. Watertoevoer uit rivieren of het IJsselmeer naar die zandgronden is moeilijk; ze zijn geheel afhankelijk van regenval om het grond- en oppervlaktewater op peil te houden.

Volgens waterschappen met droogteproblemen is dé oplossing: water vasthouden in natte periodes, om dat in tijden van droogte weer in te zetten. Uit onze inventarisatie blijkt dat er op dit gebied al veel gebeurt, maar de aanpak is versplinterd en er zijn botsende belangen. Dat kan niet anders, zegt hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht. "We moeten accepteren dat er af en toe een kelder onderloopt of een boer tijdelijk het land niet op kan, omdat we meer water willen vasthouden".

De zoektocht naar een balans tussen water vasthouden en wateroverlast voorkomen is sinds de extreem droge zomers in 2018 en 2019 in volle gang. "We werken elke dag opnieuw aan dit evenwicht", schrijft het Brabantse waterschap De Dommel.

Duizenden stuwen

Op veel plekken worden grondwater en oppervlaktewater in beken en sloten kunstmatig op peil gehouden. Daarvoor zijn duizenden stuwen aangebracht. Sommige zijn geautomatiseerd, soms is het handwerk. In Limburg worden zandzakken ingezet om het water in de beken op peil te houden. In waterschap Aa en Maas (Oost-Brabant) worden sloten gebruikt als 'inlaat' om water uit de Maas naar het omringende land te leiden. Om de afvoer van regenwater te vertragen, worden op andere plekken akkers onder water gezet en bochten in sloten hersteld.