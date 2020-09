Duitse clubs laten Jong Oranje-spelers niet naar Wit-Rusland reizen

Werder Bremen-aanvaller Tahith Chong en de Hertha BSC-spelers Javairo Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan gaan niet met Jong Oranje mee naar Wit-Rusland. De spelers zijn door hun Duitse club teruggeroepen.

Volgens de Bundesligaclubs zou het trio vijf dagen in quarantaine moeten als ze in Wit-Rusland zijn geweest, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In Nederland hebben de voetballers van het ministerie van VWS hiervoor dispensatie gekregen. De regels in Duitsland verschillen per deelstaat en zijn ook niet overal gelijk aan die in Nederland.

Maandag, tijdens het persmoment van Jong Oranje, was dit al een kwestie waar over gesproken werd. Toen was echter nog niet duidelijk dat de spelers van de Duitse clubs niet zouden spelen tegen Wit-Rusland.