Wekdienst 18/5: Uitspraak in zaak Jort Kelder tegen Google en Twitter • Nieuw energieplan EU

Eerst het weer: Eerst is nog wat bewolking aanwezig, maar de zon breekt snel door. Het wordt drukkend warm met in het oosten 28 of 29 graden. Door een zeewind wordt het 24 graden in het westen. Later op de dag kan een bui ontstaan.

Wat heb je gemist?

Het vliegtuig van China Eastern dat in maart in het zuiden van China neerstortte, is vermoedelijk opzettelijk gecrasht. Amerikaanse onderzoekers denken dat iemand in de cockpit welbewust de fatale duikvlucht heeft ingezet, schrijft The Wall Street Journal. Bij de vliegramp - de dodelijkste in dertig jaar in China - kwamen alle 132 inzittenden van de Boeing 737-800 om het leven.

Het toestel was op 21 maart onderweg vanaf Kunming naar Guangzhou toen het op onverklaarbare wijze vanaf kruishoogte met grote snelheid naar beneden stortte en op een berghelling te pletter sloeg. De zwarte doos, met daarop opnames uit de cockpit en vluchtgegevens, is voor analyse naar de Verenigde Staten gestuurd, omdat de Boeing van Amerikaanse makelij is.

The Wall Street Journal heeft nu gesproken met mensen die bekend zijn met dat Amerikaanse onderzoek. "Het vliegtuig deed wat het werd opgedragen door iemand in de cockpit", citeert de krant een van die anonieme bronnen.

De Amerikanen zien zich gesterkt in hun voorlopige conclusies doordat Chinese onderzoekers tot dusver geen technische problemen met het vliegtuig of de besturingssystemen hebben gemeld. De Amerikaanse vervoersveiligheidsraad (NTSB) en vliegtuigbouwer Boeing willen niet reageren op de bevindingen van de krant.