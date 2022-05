Geen Van Dijk, Mané, Salah maar Liverpool wint en houdt hoop op landstitel

Door het gelijkspel van Manchester City zondag op bezoek bij West Ham United ( 2-2 ) - Riyad Mahrez miste nog een penalty - mocht Liverpool nog hopen op een wonder. Zelf twee keer winnen en een nederlaag van City op de laatste speeldag en Liverpool pakt alsnog de titel. Door de midweekse winst wordt zondag een fraaie ontknoping in Engeland.

Maar zomaar even winnen is er niet bij in de overvolle Premier League. Drie dagen geleden speelden Liverpools sterren nog de FA Cup-finale tegen Chelsea (winst na penalties) en dinsdagavond dus alweer een listige uitwedstrijd tegen Southampton.

Onbegrijpelijk, vindt Jurgen Klopp. "Bij ons hebben heel wat spelers zaterdag 120 minuten gespeeld. Waarom krijgen we niet wat meer rust en spelen we deze wedstrijd op woensdag of donderdag? Maar niemand denkt daaraan", zei de Liverpool-coach in aanloop naar dinsdag.

Liverpool B

Klopp kon in zijn ogen met de Champions League-finale van 28 mei in aantocht niet anders dan een tweede elftal het veld in sturen. Geen Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Fabinho, Mané, Van Dijk en Salah (beiden licht geblesseerd). Wel iets mindere goden als Takumi Minamino, Curtis Jones, Harvey Elliott en Konstantinos Tsimikas.

Een nederlaag zou City automatisch kampioen maken. Grote zorgen zal Klopp in dat opzicht niet echt hebben gehad: Southampton won maar één keer in de laatste tien duels.