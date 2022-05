Russische turner jaar geschorst voor tonen letter Z op outfit

De Russische turner Ivan Koelijak is door de wereldturnbond (FIG) voor een jaar geschorst. Koelijak krijgt deze straf, omdat hij tijdens de wereldbekerwedstrijden in maart in Doha de letter Z droeg op zijn shirt bij de medaille-uitreiking.

De letter is sinds de invasie in Oekraïne op Russische voertuigen te zien en wordt gezien als een pro-oorlogssymbool. ''Ik zou het zo weer doen'', verklaarde Koelijak na afloop van de wedstrijd. "Ik had opgezocht wat het symbool betekende en het staat voor: 'overwinning' en 'vrede'", was het weerwoord van de Rus.

Naast een jaar schorsing moet Koeliak ook zijn bronzen plak van de wereldbekerwedstrijd en het bijbehorende prijzengeld inleveren. De proceskosten van de FIG zijn ook voor de Rus. De schorsing van Koelijak loopt tot 17 mei 2023. Hij heeft drie weken de tijd om in beroep te gaan.