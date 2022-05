ADO Den Haag deelt eerste tik uit, maar Eindhoven mag nog hopen

ADO Den Haag is een klein stapje dichter bij promotie naar de eredivisie gekomen. In het eigen Cars Jeans-stadion werd dinsdagavond FC Eindhoven met 2-1 verslagen. Zaterdagmiddag is in Eindhoven de return in de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie. ADO, als vierde geëindigd in de reguliere competitie, was het grootste gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar het begin was voor de bezoekers. De Canadese spits Charles-Andreas Brym ging alleen op Alessandro Damen af, maar de ADO-keeper hield zijn doel schoon. Uit de corner die volgde kopte Jort van der Sande op goal, maar ook hij kwam niet voorbij de jarige Damen (32). Op het moment dat Eindhoven even met een man minder op het veld stond, de Belg Matthias Verreth moest noodgedwongen naar de kant met een blessure, opende ADO de score.

Matthias Verreth verlaat geblesseerd het veld - Pro Shots

Dhoraso Moreo Klas speelde Thomas Verheydt in die met een soepel hakje de bal teruggaf aan Klas. Met een vlammend schot zette hij ADO op 1-0. Aangever Verheydt, die na een korte blessure weer terugkeerde bij de thuisclub, verdubbelde tien minuten later op indrukwekkende wijze de voorsprong. De bonkige spits timede goed bij een strakke voorzet van Boy Kemper en kegelde de bal kiezelhard met zijn hoofd via de binnenkant van de paal in het doel. Sleegers maakt het spannend ADO controleerde het duel en ook in de tweede helft wist Eindhoven lange tijd geen vuist te maken. Totdat Hervé Matthys een kwartier voor tijd Justin Ogenia aantikte in het strafschopgebied en de bal op de stip ging. Joey Sleegers schoot onberispelijk raak en opeens was de spanning weer terug in de wedstrijd.

Joey Sleegers schiet raak voor FC Eindhoven - Pro Shots