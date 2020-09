Ingestorte kademuur Amsterdam werd vorige maand afgezet vanwege verzakking

De kademuur in Amsterdam die dinsdag gedeeltelijk instortte, was al eerder uit voorzorg afgezet vanwege een verzakking in de bestrating. De Universiteit van Amsterdam (UvA) had in mei het straatwerk laten vernieuwen en in augustus bleek een deel verzakt. Een onderzoek naar de oorzaak was nog bezig, meldt de UvA.

In het gebouw dat aan de kade grenst, zitten verschillende UvA-opleidingen en -diensten. Nadat het stuk kademuur bij de Grimburgwal was ingestort, is het pand ontruimd. Ook een ander universiteitsgebouw aan de kade werd leeggehaald.

In de gaten houden

De kademuur is gestut. De komende dagen wordt de staat van de twee UvA-gebouwen aan de kade, in de gaten gehouden. De panden blijven in ieder geval de rest van de week dicht. Medewerkers kunnen met beveiligers naar binnen om spullen op te halen, meldt NH Nieuws. Onderwijs wordt op andere plekken gegeven.

Waardoor de kademuur is ingestort, wordt nog onderzocht. Er is niet met zekerheid te zeggen dat de verzakking in de bestrating en het instorten van de muur met elkaar te maken hebben, "maar dat zou wel goed kunnen", zegt een woordvoerder van de UvA.

Wethouder Sharon Dijksma liet eerder weten dat wordt bekeken of de instorting te maken heeft met achterstallig onderhoud. "Waarschijnlijk is er een 'sinkhole' ontstaan", zei ze. Bij zo'n zinkgat spoelt er ineens veel water weg, bijvoorbeeld door harde regen of een breuk in de waterleiding, waarbij ook grond wordt meegenomen.

Achterstallig onderhoud

Veel bruggen en kademuren in Amsterdam zijn er slecht aan toe. Dijksma: "We hebben in de afgelopen decennia te weinig aan onderhoud gedaan." Uit een extern onderzoek dat de gemeente vorig jaar liet doen, bleek dat de stad al sinds de jaren 80 stelselmatig te weinig geld uittrok voor onderhoud.

Dat achterstallig onderhoud moet de komende jaren worden aangepakt, maar het gaat nog wel even duren voor alles weer in goede staat is. "We hebben zo'n 200 kilometer kademuur om te onderzoeken, en ruim 800 bruggen", zegt Dijksma.