Van gevierde man tot pechvogel: maakt spumante-kurk einde aan het Giro-sprookje Girmay?

Van de gelukkigste man van Italië en omstreken tot de pechvogel van het peloton. Dat zou weleens van toepassing kunnen zijn op Biniam Girmay. De 21-jarige Eritreër schreef vandaag geschiedenis door bij zijn Giro-debuut een etappe te winnen. Lang genieten van die zege kon hij niet. Bij de podiumceremonie ging het namelijk mis. Girmay kreeg de kurk van de spumante in zijn linkeroog en moest zich laten behandelen in het ziekenhuis. Daar kwam hij enkele uren later met een verband op het oog vandaan. Of Girmay zijn weg kan vervolgen in de Giro is niet zeker. Volgens de ploegarts van Intermarché-Wanty-Gobert valt die beslissing morgenochtend. Het is niet voor het eerst deze Giro dat het ontkurken van de Italiaanse 'champagne' tot hachelijke situaties leidt. Mathieu van der Poel kreeg de kurk na zijn zege in de eerste etappe al tegen het hoofd. En bij Koen Bouwman vloog de kurk rakelings langs het gezicht.

Attenzione! Spumante! Girmay krijgt kurk in oog en moet naar ziekenhuis - NOS

Sinds de start van de Giro smachtte de Italiaanse media naar de dag dat supertalent Girmay als eerste Eritreër een etappe zou winnen. Natuurlijk had hij al geschiedenis geschreven door in Gent-Wevelgem als eerste zwarte Afrikaan een voorjaarsklassieker te winnen. Maar een zege in de Giro voor Eritrea, het Afrikaanse land dat ooit als kolonie van Italië wielergek werd, zou pas echt historisch zijn. Met een imposante sprint versloeg Girmay zijn rivaal Van der Poel in de lastige finale van de tiende etappe in de Giro d'Italia. Zelf maakte Girmay er niet veel woorden aan vuil. "Toen we begonnen aan de Giro wist ik dat er een kans was om te winnen. Elke dag word er nieuwe geschiedenis geschreven." Geweldige sprint Nog uithijgend van zijn sprint prees hij vooral zijn ploeg, waarbij vooral het werk van de 39-jarige en amper 53 kilo wegende kopman Domenico Pozzovivo in het oog sprong. "Pozzo zei op 600 meter van de finish: kom. En daarna trok hij de sprint geweldig aan."

Ook Girmay wint rit bij debuut in Giro: 'Elke dag geschiedenis schrijven' - NOS

Tijdens het interview stond Girmay tot drie keer toe uit zijn stoel om felicitaties in ontvangst te nemen. Het Eritrese supertalent bezit namelijk de gunfactor in het peloton en daarbuiten. Dat geldt ook voor Mathieu van der Poel, al stelde zijn Eritrese rivaal zijn geduld eerder deze Giro al flink op de proef. Vooral de etappe in Napels, waarbij Girmay het wiel van Van der Poel geen seconde uit het oog verloor en opzichtig profiteerde, deed nogal wat stof opwaaien. Toen later die dag een citaat verscheen van Girmay ('Iedereen keek naar Mathieu en mij') reageerde de Nederlander met een ironisch smiley.

Mathieu van der Poel reageert met een ironische emoji op de uitspraak van Biniam Girmay na de etappe in Napels. - NOS

Vorige wielergeneraties zouden om minder overgaan tot een eindeloze vete, denk maar aan de schaamteloze ruzies tussen ploegleiders Peter Post en Jan Raas in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Wellicht daarom zagen sommigen een cynisch gebaar in de opgestoken duim van Van der Poel nog voor hij de finish passeerde. Geen sprake van, aldus Van der Poel. "Ik kwam op het einde gewoon net iets tekort. Ik heb helemaal geen probleem met hem. Die reactie werd verkeerd opgevat. We weten allemaal dat hij een supergoede renner is, met een straffe sprint. Vandaag gaat hij van heel ver aan en valt niet stil. Ik word graag uitgedaagd."

Mathieu van der Poel steekt zijn duim op voor Biniam Girmay - AFP

Zelf wilde Van der Poel met een koel hoofd aan de verhitte finale zou beginnen. Maar juist dat zorgde voor tegenslag. "De nylonkous, waarin wij het ijs stoppen, was uit mijn shirt gevallen en kwam in mijn derailleur terecht. Dus dat liep in de soep en zo moest ik een stevige achtervolging rijden om terug te komen." Technische afdaling Toch was dat niet het grootste probleem. "Wat me eerder nekte was die aanval op het einde", dacht Van der Poel. "Op Veloviewer (een programma waarbij de route van de koers tot in detail bekeken kan worden, red.) hadden we gezien dat het een redelijk technische afdaling was, daarom zette ik mijn hele ploeg op kop. Maar in de praktijk viel dat toch een beetje tegen. En dan word ik op waarde geklopt in de sprint."

Mathieu van der Poel feliciteert Biniam Girmay - AFP