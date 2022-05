Dubbele fouten en vreemde missers: Medvedev verliest bij terugkeer na hernia-operatie

Daniil Medvedev is bij zijn rentree na een hernia-operatie onderuitgegaan. De Russische nummer twee van de wereld boog in de achtste finales van het ATP-toernooi in Genève met 2-6, 6-7 (5) voor de Fransman Richard Gasquet.

De als eerste geplaatste Medvedev, die in de eerste ronde een bye had, kwam anderhalve maand geleden voor het laatst in actie, op hardcourt. Hij dacht toen één tot twee maanden nodig te hebben om te herstellen van zijn operatie, maar de Rus herstelde zo voorspoedig dat hij zich in Genève toch nog kon voorbereiden op Roland Garros, het grandslamtoernooi op gravel dat zondag begint.

Op het Zwitserse gravel oogde Medvedev lang onwennig; de Rus grossierde in dubbele fouten, vreemde missers en uitballen.