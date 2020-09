Opnieuw protest tegen regering Bulgarije, rellen bij parlementsgebouw

De protesten in Bulgarije tegen de regering van premier Bojko Borissov zijn weer opgelaaid. Gisteravond hebben duizenden mensen gedemonstreerd bij het parlementsgebouw in Sofia. Er ontstonden rellen waarbij tientallen mensen gewond raakten. De ME arresteerde ongeveer zestig betogers.

Het was een van de grootste protesten sinds het begin van de betogingen tegen corruptie, twee maanden geleden. De demonstranten houden Borissov verantwoordelijk voor de problemen in het land en eisen zijn vertrek.

Op het plein voor het parlement gooiden betogers volgens de politie ongeveer honderd (vuurwerk-)bommen naar agenten.

Met behulp van onder meer een waterkanon veegde de ME het plein schoon: