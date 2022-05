Biden na herdenking slachtoffers Buffalo: 'Witte suprematie is vergif'

De Amerikaanse president Biden heeft na de herdenking van de racistische aanslag in Buffalo de ideologie van witte suprematie "vergif" genoemd. Een 18-jarige man schoot afgelopen weekend in Buffalo in en bij een supermarkt in een overwegend zwarte buurt tien mensen dood.

De president noemde de schietpartij een terroristische daad. Hij vindt dat Amerika duidelijk moet maken dat de ideologie van witte suprematie geen plek in het land heeft. "In Amerika zal het kwaad niet winnen, dat beloof ik je. Haat zal niet zegevieren. Witte suprematie zal niet het laatste woord hebben", zei Biden verder.

Toen hij het had over de slachtoffers en hoe ze herinnerd worden door hun nabestaanden werd hij zichtbaar emotioneel.

Zwarte mensen doodschieten

In een van te voren opgesteld manifest schreef de schutter dat hij zo veel mogelijk zwarte mensen wilde doodschieten. Ook filmde hij het bloedbad en zond de beelden live uit op livestreamservice Twitch.

De verdachte zit vast en is voorgeleid aan de rechter. Hij wordt onder meer verdacht van het plegen van een racistisch haatmisdrijf.