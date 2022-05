Rooijakkers bekroont sterk voorjaar in Baskenland, vijf jaar na eerste overwinning

Spreken van een doorbraak op 29-jarige leeftijd is misschien een beetje vreemd. Maar dat wielrenster Pauliena Rooijakkers bezig is aan het beste seizoen in haar loopbaan is zeker.

Rooijakkers kleurde de finales van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, werd zesde in de Brabantse Pijl en was afgelopen week na Demi Vollering de beste in de Ronde van het Baskenland. Maar winnen, dat zat er maar niet in. Tot nu.

Solo op slotklim

In de 21ste editie van de Baskische eendagskoers Durnago-Durango bekroonde de renster van Canyon/SRAM een solo die ze op de slotklim had ingezet.

Op ruim twintig kilometer van de meet was Rooijakkers er met haar Italiaanse ploeggenote Soraya Paladin, Niamh Fisher-Black (SD Worx), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) en Veronica Ewers (EF) tussenuit geknepen.

Rooijakkers voelde zich sterk en ging op de Alto de Goiura (5 kilometer, gemiddeld 4,8 procent) op de pedalen staan. Fisher-Black ging mee, maar de Nieuw-Zeelandse paste al snel en werd nog voorbijgereden door Ewers, Uttrup Ludwig en Ashleigh Moolman (SD Worx).

Rooijakkers bleef echter buiten schot.