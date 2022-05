'Gio' dag voor finale in Schots Sevilla: 'Willen onze fans trots maken'

Sevilla vol Schotten, de Spaanse politie is op zijn hoede voor dat scenario. Meer dan honderdduizend Schotse supporters worden in de stad verwacht om Rangers FC aan te moedigen voor de Europa League-finale tegen Eintracht Frankfurt. "We willen onze fans trots maken", zei Rangers-coach Giovanni van Bronckhorst op de persconferentie een dag voor de wedstrijd. Van Bronckhorst hoopt de Schotse supporters na jaren weer een Europese prijs te bezorgen, maar is beducht voor de Duitse tegenstand. "Het is een goed georganiseerd team met snelle en gevaarlijke spelers. Frankfurt speelde geweldig tegen FC Barcelona en West Ham United. Ze verdienen het om in de finale te staan." Champions League Woensdag staat er niet alleen een Europese titel op het spel, maar ook Champions League-voetbal: de winnaar plaatst zich automatisch voor de groepsfase. "Ik ben dan ook erg trots dat ik de manager van deze groep mag zijn en dit is een enorme kans voor ons."

Giovanni van Bronckhorst doet mee op de afsluitende training voor de finale - Reuters

De laatste en enige Europese prijs die de Schotten pakten, was in 1972, de Europa Cup II. Tijd voor een nieuwe, als je het de Schotten vraagt, die geruststellende woorden te horen kregen van Van Bronckhorst: "De sfeer in de groep is goed. We kijken allemaal erg uit naar deze wedstrijd. Deze trofee willen we winnen." Ook kan coach Van Bronckhorst beschikken over de weer fit verklaarde aanvaller Kemar Roofe, goed voor tien doelpunten in twintig wedstrijden dit seizoen. De Jamaicaan miste de halve finale tegen RB Leipzig. "Maandag heeft hij alweer meegetraind en dinsdag doet hij dat ook. Woensdag zit hij bij de selectie. Als ik hem nodig heb, staat hij klaar." Ervaren jongens De 31-jarige Aaron Ramsey zit ook weer bij de selectie. "De laatste tijd heeft hij weinig gespeeld. Hij is een belangrijke speler voor ons. Zeker in dit soort wedstrijden heb je ervaren jongens nodig", zei Van Bronckhorst. Veelbelovende tekenen voor Rangers FC.

Schotse fans in Sevilla - AFP

Een Schots voetbalfeest hangt in de lucht. De Spaanse politie krijgt al de zenuwen. "Het wordt ingewikkeld omdat er in totaal 20.000 kaartjes zijn en 150.000 supporters." De autoriteiten gaan uit van onheilspellende scenario's. "We kunnen echt problemen krijgen. Veel mensen met veel alcohol en bijna allemaal zonder kaartje. Die gaan proberen het stadion in te komen door over de hekjes te springen en zo het veld op te komen. En in de stad zijn we er ook druk mee." De Schotten zullen goed moeten blijven drinken in het zuiden van Spanje. De temperatuur loopt woensdag naar verwachting op tot 37 graden. Van Bronckhorst zag er de lol wel van in: "Dat is wel wat anders dan in Glasgow..."

De finale van de Europa League tussen Rangers en Eintracht Frankfurt is live te volgen op NPO Radio 1 en via het liveblog op NOS.nl/de NOS-app. Een samenvatting is te zien in het late Journaal op NPO 1. In Estadio Ramón Sánchez Pizjuán wordt woensdagavond om 21.00 uur afgetrapt.