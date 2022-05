Flitsbezorgdiensten niet meer welkom in Amsterdamse woonwijken

Flitsbezorgdiensten mogen zich in principe niet meer vestigen in Amsterdamse woonwijken. Dat heeft de gemeente besloten na klachten van veel bewoners over geluidsoverlast en verkeersonveiligheid.

Amsterdam stelt aan de hand van die klachten dat flitsbezorging slecht kan zijn voor de omgeving. Ook passen de distributiecentra vaak niet in de bestemmingsplannen. Om die reden werd onlangs al een vestiging gesloten.

Omdat flitsbezorgdiensten beloven boodschappen binnen 10 minuten te bezorgen, liggen hun distributiecentra zo dicht mogelijk bij klanten, vaak midden in woonwijken. De ramen zijn bijna altijd afgeplakt met zwart plastic. Daarom worden ze 'darkstores' genoemd.

"We hebben gezien dat de huidige vestigingen van flitsbezorgers met darkstores veel overlast voor de buurt geven, en geconstateerd dat het nodig is om beleid te maken. De klachten en overlast die er nu al zijn, laten zien dat in woonwijken deze vestigingen niet of nauwelijks te combineren zijn met een leefbare wijk", stelt wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) van Ruimtelijke Ordening.

"Wij willen daarom in woonwijken en gemengde wijken geen nieuwe vestigingen toestaan. Daarnaast zullen we op bedrijventerreinen toetsen of een darkstore met flitsbezorging daar past."

Hoge uitzondering

Alleen bij hoge uitzondering wil de gemeente straks nieuwe vestigingen in woonwijken toestaan. Dat zal alleen gebeuren als bewoners er geen last van hebben. Dat speelt ook mee bij de beoordeling of een bestaande vestiging open mag blijven.

Amsterdam vindt dat de leefbaarheid in de wijken voorop moet staan en stelt daarom "dat de vestigingen op plekken moeten komen waar de overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk is uitgesloten". Als alternatieve locatie voor de distributiecentra worden bedrijventerreinen genoemd, maar ook daar wordt straks vooraf bekeken of zo'n darkstore past. Er mag bijvoorbeeld geen gevaar voor het verkeer ontstaan.

Jaar lang geen nieuwe darkstores

Eerder dit jaar legde Amsterdam de wildgroei een flitsbezorgdiensten al tijdelijk aan banden door nieuwe vestigingen te verbieden. Daarmee wilde de gemeente voorkomen dat de stad de controle zou verliezen over de snelle groei van flitsbezorging. Rotterdam, Diemen en Amstelveen namen een vergelijkbaar besluit.

Amsterdam is nu bezig met het opstellen van de voorwaarden waaraan een flitsbezorgdienst moet voldoen. Tot en met het nieuwe plan is ingevoerd zijn nieuwe vestigingen verboden.