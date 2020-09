Met 'Tieners achter tralies' wil OM jongeren uit criminele circuit houden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boek met waargebeurde verhalen laten maken over jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het is geschreven door de misdaadjournalisten Maarten van Dun en Paul Vugts en bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van havo, vwo en mbo. "Het boek geeft een realistisch beeld van hoe een crimineel leven eruitziet en laat zien dat dit geen pretje is", zegt het OM.

In Tieners achter Tralies staan bewerkingen van artikelen die Van Dun en Vugts de afgelopen jaren voor Het Parool schreven. De verhalen spelen zich allemaal af in Amsterdam. Ze gaan over jeugdbendes, straatgeweld, afpersen, zakkenrollen en huurmoorden. Ook de criminele organisatie van Ridouan Taghi komt aan bod.

De verhalen laten zien dat misdaadcarrières vroeg beginnen. Ze moeten lezers aan het denken zetten en aan het praten krijgen. "Dat zou mooi zijn", schrijven de auteurs. "Waarom word je als jongere crimineel? Hoe kom je in de misdaad terecht? Wat doen de politie, officieren van justitie en rechters om jonge criminelen weer op het rechte pad te brengen en de wereld eerlijk te houden?"

Over het boek is overleg gevoerd met docenten maatschappijleer. Die hebben aangegeven dat ze het in hun lessen goed kunnen gebruiken. De illustraties zijn van Aloys Oosterwijk. De verhalen en tekeningen staan ook op internet.