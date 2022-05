Kamer: binnen half jaar herbeoordeling uithuisplaatsing toeslagkinderen

Aan de juistheid van die besluiten wordt getwijfeld. Door ouders, en door deskundigen uit de jeugdzorg en de rechtspraak zelf. En vorig jaar al luidde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming de noodklok over alle uithuisplaatsingen in Nederland.

De afgelopen jaren werden 1675 kinderen van gedupeerde ouders ergens anders ondergebracht omdat jeugdzorg en de rechter oordeelden dat dat de enige manier voor hen was om veilig op te groeien. Een deel van hen woont weer thuis of is inmiddels achttien jaar geworden. Volgens de laatste cijfers wonen er nog 555 kinderen van gedupeerde ouders niet thuis na een uithuisplaatsingsbesluit door jeugdzorg en de kinderrechter.

Aanleiding van de motie is onder meer het Kamerdebat vorige week over de uithuisplaatsingen vanwege het kinderopvangtoeslagschandaal.

Ouders en kinderen die te maken hebben met een uithuisplaatsing in hun gezin en erkend slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal, moeten binnen een half jaar een herbeoordeling van dit besluit kunnen aanvragen. Een motie van de SP en Kamerlid Omtzigt die het kabinet hierom vraagt, werd met steun van alle partijen in de Tweede Kamer aangenomen.

Uithuisplaatsingen

In totaal werden in de eerste helft van 2021 37.515 kinderen uit huis geplaatst, blijkt uit het rapport over de uithuisplaatsingen. Van deze groep woonden 19.580 kinderen in een pleeggezin. Anderen wonen in jeugdzorginstellingen of gezinshuizen.

In totaal hebben de gedupeerden van het toeslagenschandaal bijna 60.000 kinderen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat een kleine 3 procent van hen te maken heeft of heeft gehad met een uithuisplaatsing. Of dat een direct gevolg is wordt nog onderzocht.