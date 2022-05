Pavljoetsjenkova, finaliste in 2021, mist Roland Garros vanwege blessure

Anastasia Pavljoetsjenkova doet komende week niet mee aan Roland Garros. De Russische tennisster, die vorig jaar in de finale verloor van de Tsjechische Barbora Krejcikova, heeft een knieblessure en komt dit seizoen niet meer in actie.

Pavljoetsjenkova had eerder dit jaar al last van haar knie en ontbrak daardoor in de toernooien van Sint-Petersburg, Dubai en Doha.

Succesvol vorig jaar

De 30-jarige Pavljoetsjenkova was vorig jaar erg succesvol: na haar finaleplaats op Roland Garros, won ze op de Olympische Spelen in Tokio een gouden medaille in het gemengd dubbel en ze leidde Rusland naar de titel in de Billie Jean King Cup.

Het Franse grandslamtoernooi in Parijs gaat zondag van start.