Duimpje voor Girmay: Eritreër klopt Van der Poel in heuvelige finale tiende Giro-rit

De Eritreeër Biniam Girmay heeft de tiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen door Mathieu van der Poel in een indrukwekkende sprint af te troeven. De Intermarché-Wanty-kopman had na 196 kilometer van Pescara naar Jesi - over steil, heuvelachtig terrein in de finale - iets meer over dan Van der Poel. Wilco Kelderman eindigde als vierde. Koen Bouwman finishte als zesde. Van der Poel stak een duimpje de lucht in toen hij besefte dat hij Girmay niet meer kon passeren in de sprint. Geen tweede ritzege voor Van der Poel, maar een tweede plek. Girmay was al een paar keer dicht bij een ritzege in zijn eerste grote ronde. Na winst in Gent-Wevelgem dit voorjaar, is de overwinning in Jesi zijn tweede grote zege in zijn nog prille carrière.

Van der Poel (rechts) steekt zijn duim op voor ritwinnaar Girmay (links) - AFP

Kurk in oog Op het podium was het even schrikken voor Girmay. Bij het ontkurken van de champagne kreeg de Eritreeër de kurk van de fles in zijn oog. De ritwinnaar zou vervolgens met medisch personeel zijn meegegaan voor een check, maar dat is nog niet bevestigd.

Check hier de beelden van @Eurosport_NL van de kurk die in het gezicht van Biniam Girmay schiet! 🍾🤕https://t.co/ThnQJaQk9A pic.twitter.com/SfxT46lA8Q — WielerFlits.nl (@WielerFlits) May 17, 2022

Eerbetoon Scarponi De etappe was een eerbetoon aan de in aankomstplaats Jesi geboren Michele Scarponi, die vijf jaar geleden overleed na een trainingsongeluk nabij zijn woonplaats Filottrano. Op die plek langs de route stonden nu zijn weduwe, zijn kinderen en de trouwe papegaai Franky, die Scarponi vaak tijdens trainingsritsjes vergezelde

Scarponi was een klimmer met een 'punch' en dus had de organisatie in zijn naam een etappe met veel explosieve klimmetje op het einde bedacht. Een parcours op maat voor Mathieu van der Poel. Na ruim honderd kilometer vlakke koers begon het echte werk op zo'n negentig kilometer van de streep. In bochtig heuvellandschap begon Alpecin met meerdere mannen op kop van het peloton de achtervolging op de ontsnapte renners Lawrence Naesen (AG2R), Mattia Bais (Drone Hopper) en De Marchi. Als de ambities van Van der Poel nog niet duidelijk waren voor deze etappe dan stonden de andere meesteraanvallers en rittenkapers nu direct op scherp. Ook de ploeg van Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), die andere favoriet voor de ritwinst, hielp mee in de jacht. De benen van het peloton werden over drie klimmetjes van de vierde categorie in een landschap waar het nergens meer vlak weer was, zo beproefd dat onder meer topsprinters Caleb Ewan (Lotto) en Mark Cavendish (QuickStep), maar ook Wout Poels (Bahrein) moesten lossen.

Het peloton slingert door het heuvelachtige landschap tussen Pescara en Jesi - AFP

Dat op dik vijftig kilometer van de aankomst een stukje stof in het derailleur van Van der Poels fiets belandde, kwam niet goed uit. Eenmaal weer op weg met een reservefiets schoot ook nog de ketting eraf. Het opgelopen minuutje achterstand op het peloton liep Van der Poel - ondanks wat verspeelde energie - snel in. Toen het jagende peloton de laatste vroege vluchter Alessandro De Marchi (Israel) had opgevist, werd in volle vaart op de Monsano, het laatste klimmetje van de dag (4,2 kilometer à 4,2%), af gereden. Maar niemand plaatste daar een beslissende aanval. Yates en Van der Poel proberen het in afdaling Van der Poel had zijn zinnen gezet op een aanval in de bochtige afdaling naar de finish. In Simon Yates, die zondag zijn klassementsambities in rook zag opgaan op de Blockhaus, Davide Formolo en Giulio Ciccone kreeg Van der Poel drie opvallende metgezellen. Girmay miste vanuit het wiel van Van der Poel juist een bochtje, maar wist dankzij drie ploegmaten in de straten van Jesi weer aan te sluiten. Zo sprintte een groepje van dertig renners voor de dagzege. Van der Poel en Girmay maakten er een fraaie sprint van, die dit keer in het voordeel van de Eritrëer beslist werd.

De Eritreer Biniam Girmay wint - Getty