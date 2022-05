Duimpje voor Girmay: Eritreeër klopt Van der Poel in heuvelige finale tiende Giro-rit

De Eritreeër Biniam Girmay heeft de tiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen door Mathieu van der Poel in een indrukwekkende sprint af te troeven. De Intermarché-Wanty-kopman had na 196 kilometer van Pescara naar Jesi - over steil, heuvelachtig terrein in de finale - iets meer over dan Van der Poel. Wilco Kelderman eindigde als vierde. Koen Bouwman finishte als zesde.

Van der Poel stak een duimpje de lucht in toen hij besefte dat hij Girmay niet meer kon passeren in de sprint. Geen tweede ritzege voor Van der Poel, maar een tweede plek. Girmay was al een paar keer dicht bij een ritzege in zijn eerste grote ronde. Na winst in Gent-Wevelgem dit voorjaar, is de overwinning in Jesi zijn tweede grote zege in zijn nog prille carrière.

Kurk in oog

Op het podium was het even schrikken voor Girmay. Bij het ontkurken van de champagne kreeg de Eritreeër de kurk van de fles in zijn oog. De ritwinnaar zou vervolgens met medisch personeel zijn meegegaan voor een check, maar dat is nog niet bevestigd.