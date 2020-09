Braziliaanse voetbalbond trekt vergoedingen voor mannen en vrouwen gelijk

De Braziliaanse voetbalbond CBF heeft de vergoedingen en premies van mannelijke en vrouwelijke internationals gelijkgetrokken. De maatregel is in maart voor het Tournoi de France al ingevoerd, maar nu pas naar buiten gebracht.

Noorwegen was de eerste

Het verschil in beloning tussen mannelijke en vrouwelijke voetbalsters is al jarenlang een heikel onderwerp. Noorwegen was in 2017 het eerste land dat de vergoedingen voor vrouwen gelijkstelde aan die voor die mannen. Ook in Nieuw-Zeeland en Australië zijn de salarissen voor speelsters en spelers van het nationale elftal gelijkgetrokken.

In Nederland werd vorig jaar een akkoord bereikt over een stapsgewijze salarisverhoging voor de voetbalsters. Vanaf 2023 zal de beloning voor de Oranje-mannen en -vrouwen op hetzelfde niveau zijn.

Conflicten

Maar het gaat niet in ieder land vanzelf. De Deense voetbalsters kregen in 2017 een flinke salarisverhoging, maar dat gebeurde pas na een langlopend conflict waarbij de internationals zelfs in staking waren gegaan.

De Amerikaanse voetbalsters, wereldkampioen en veel succesvoller dan hun mannelijke collega's, vechten al jarenlang een strijd uit met hun bond over gelijke behandeling. Dat leidde zelfs tot een rechtszaak. In mei verwierp een rechter in Los Angeles de claim van de vrouwen voor een zelfde honorering als de mannen.