Kamer wil uitstel onder water zetten Hedwigepolder vanwege pfas

De Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen moet voorlopig niet onder water worden gezet. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer roept het kabinet op om de dijk pas door te steken als er meer duidelijk is over de vervuiling van de Westerschelde door pfas.

Die stof is geloosd door chemiebedrijf 3M in België. Via de Schelde is het in de Westerschelde terechtgekomen. Veel Zeeuwen zijn er tegen dat er mogelijk vervuild water de polder wordt binnen gelaten. De Tweede Kamer vindt dat de ontpoldering opgeschort moet worden totdat het onderzoek naar pfas is afgerond en duidelijk is dat er geen gevaar is voor het milieu en de gezondheid van omwonenden.