Trainer Kooistra wint kort geding tegen turnbond en mag coachen in Varna

Turntrainer Wolther Kooistra mag volgende week zijn pupil Sanna Veerman coachen tijdens de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna. Dat is de uitkomst van het kort geding dat de coach van het Amsterdamse Turnz Amsterdam had aangespannen tegen de KNGU.

De turnbond had Kooistra aanvankelijk niet opgenomen in de begeleidingsstaf van de Nederlandse afvaardiging. Als argument werd aangevoerd dat de KNGU 'rust, continuïteit en duidelijkheid' binnen de ploeg wenste te creëren.

In plaats van Kooistra stelde de KNGU diens assistent, Alexander Chvartchenko, aan als coach van Veerman. De rechter draaide dat besluit evenwel terug.

Grensoverschrijdend gedrag

"De KNGU verbindt zich aan het Nederlands recht en dat betekent dat we Wolther zullen toevoegen aan de delegatie. Er zal nog moeten worden bekeken of hij meegaat in 'plaats van' of in 'aanvulling op', maar dat hij meegaat staat wat ons betreft vast", laat Ton Leeggangers, de interim-directeur van de KNGU, weten.

Kooistra was één van de turntrainers tegen wie twee jaar lang een onderzoek liep tegen vermeend grensoverschrijdend gedrag. Zowel Kooistra als zijn echtgenote Claudia Werkhoven werd recent evenwel vrijgesproken door het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

De Challenge Cup in Varna vindt plaats van 23 tot en met 30 mei.