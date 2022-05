Zesvoudig Nederlands kampioen Wories stopt met kunstschaatsen: 'Moeilijke stap'

Wories gold als talentvol kunstschaatsster. Op 18-jarige leeftijd vertrok ze al naar Canada om zich daar verder te ontwikkelen. Ze nam onder meer deel aan twee WK's, drie EK's en werd zes keer op een rij Nederlands kampioen. Haar olympische droom ging nooit in vervulling.

"Dit was voor mij een echte gamechanger", legt de pas 25-jarige Wories uit. "Als disciplinemanager beteken je echt iets voor het kunstrijden. Je kunt voor atleten het verschil maken. Ik ben nog wel jong, maar heb veel meegemaakt: de nodige ups maar ook veel downs. Ik weet ook wat de vervelende kanten van topsport kunnen zijn."

Onlangs besloot kunstschaatsster Niki Wories om in het Canadese Montréal toe te gaan werken naar de Winterspelen van 2026, maar dinsdag heeft ze besloten dat traject te stoppen en haar carrière te beëindigen. Ze heeft een baan als disciplinemanager bij de KNSB verkozen boven haar loopbaan als kunstschaatsster.

Haar keuze om disciplinemanager te worden, betekende ook direct het einde van haar kunstschaatscarrière. "Ik wist dat dat een moeilijke stap zou zijn om te zetten. Mijn liefde voor de sport is groot, hier heb ik al die jaren veel tijd, geld en energie in gestopt. Maar ik ga niet weg bij het kunstrijden, stap er nu juist dieper in. Ik stop zelf met schaatsen omdat ik aan een nieuw avontuur begin, waarbij ik alles wat ik heb geleerd kan gebruiken om anderen te helpen."

Wories is bij de KNSB de opvolger van eveneens oud-kunstschaatsster Karen Venhuizen, die de functie vanaf 2013 bekleedde.