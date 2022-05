Eerste Kamer blokkeert nieuwe verlenging coronawet

De tijdelijke coronawet blijft na 1 juni niet langer van kracht. De Eerste Kamer gaat niet akkoord met een vijfde verlenging van de wet, die de juridische basis is voor allerlei coronamaatregelen. Hoewel er nu geen maatregelen van kracht zijn, wil minister Kuipers van Volksgezondheid de mogelijkheid hebben ze snel weer in te voeren als dat nodig is.

De Tweede Kamer ging daarmee akkoord, maar de Eerste Kamer, waarin de regeringspartijen geen meerderheid hebben, vindt de wet te ver gaan. De stemming is pas vanavond, maar het is nu al duidelijk dat het overgrote deel van de oppositie geen noodzaak meer ziet voor de wet, nu het aantal besmettingen niet hoog is.

Volgens de meerderheid is er geen rechtvaardiging meer om een tijdelijke wet steeds maar weer te verlengen, ook omdat er ingrijpende maatregelen op kunnen worden gebaseerd. Eerder toonde de Raad van State zich daar ook al kritisch over. Eerste Kamerleden zeiden vandaag dat ze eventuele spoedwetgeving snel zullen goedkeuren, als het virus weer opleeft.