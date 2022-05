Verdachte gehoord over mogelijke mishandeling overleden voetballer Lukoki

De politie heeft een eerste verdachte gehoord in verband met de mogelijke mishandeling van de overleden profvoetballer Jody Lukoki. Dat bevestigt een woordvoerder aan de NOS na berichtgeving van De Telegraaf.

De man werd gisteren gehoord en daarna weer naar huis gestuurd. Hij blijft verdachte in de zaak. Volgens De Telegraaf gaat het om de MMA-vechter Victor K. Hij was eerder verdachte in de zaak rond de moord op Esther Paul. Haar lichaam werd in april 2017 gevonden in het Veluwemeer bij Biddinghuizen. K. werd vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijs.

K. zou aanwezig zijn geweest in het huis in Almere waar Lukoki mogelijk een week voor zijn overlijden werd mishandeld. De politie gaat deze week nog zeker drie of vier verdachten horen over de mishandeling van de voetballer. Daarna worden de bevindingen van de politie aan het OM gestuurd en wordt besloten of tot vervolging wordt overgegaan.

Verband met overlijden staat niet vast

Lukoki (29) overleed vorige week in het ziekenhuis nadat hij een week daarvoor volgens Het Parool slaags was geraakt met familieleden en een vriend. Nog altijd staat niet vast of de mogelijke mishandeling van de profvoetballer verband houdt met zijn overlijden. Dat moet sectie uitwijzen.

Lukoki voetbalde onder meer voor Ajax, Cambuur en FC Twente. Hij zat de laatste maanden van zijn leven zonder voetbalclub nadat zijn contract bij Twente in februari werd ontbonden. Kort daarvoor werd hij veroordeeld voor huiselijk geweld. Op diverse Nederlandse voetbalvelden werd vorige week stilgestaan bij de dood van Lukoki.