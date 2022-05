Steun voor homoseksuele voetballer, maar drempels blijven: 'Gooit je leven overhoop'

"Het is een extra steun in de rug", denkt Op het Veld. "Het is een jaar geleden dat een speler uit Australië (Josh Cavallo, red.) uit de kast kwam, dus dat is alweer wat langer geleden. En Engeland voelt ook dichterbij. Maar ik denk wel dat de spelers die ook overwegen uit de kast te komen nu eerst even afwachten hoe er op Daniels gereageerd wordt. Wordt hij gesteund of gaat hij uitgefloten worden in de stadions?"

Jake Daniels was tot maandag een onbekende naam in de voetbalwereld, maar dat is razendsnel veranderd. De speler van Blackpool FC vertelde homoseksueel te zijn en is nu het gesprek van de dag in Engeland.

Thank you for your bravery Jake, it would have taken huge courage to come out and you will be an inspiration to many both on and off the pitch. https://t.co/tCmSUBnj5R

Well played, @Jake_Daniels11 . It’s been a brilliant season for you on the pitch, and now through your bravery, off the pitch too. I’m sure you’ll receive huge love and support from the football community and many others will follow your path. Good luck to you. 👏🏻👏🏻 https://t.co/H1kqBCDSZ4

Naast de media-aandacht, vormen onder meer sociale media een drempel. Op het Veld: "De wereld is misschien wat progressiever geworden, maar op sociale media krijg je nog heel veel bagger over je heen. Datzelfde gebeurt in de stadions. Het is heel Nederlands om 'homo' als scheldwoord te gebruiken in spreekkoren."

"Niet iedereen is geboren om op de barricade te staan. Er zijn genoeg jongens die gewoon lekker willen voetballen en geen zin hebben in alle aandacht. Het gooit wel je hele leven overhoop. Die jongens zullen zich moeten afvragen of ze daar wel zin in hebben."

De Senegalese middenvelder van Paris Saint-Germain had geen fysieke klachten, maar nam toch op de tribune plaats. Volgens meerdere Franse media was dat omdat hij het regenboogshirt niet wilde dragen.

Dat lhbti'ers nog zeker niet in de hele voetbalwereld geaccepteerd worden, werd afgelopen zaterdag in Frankrijk duidelijk. Alle teams in de Ligue 1 speelden met een regenboogshirt ter ondersteuning van de lhbti gemeenschap, maar Idrissa Gueye weigerde dat.

Ook de mogelijkheid om in het buitenland aan de bak te komen, kan volgens Op het Veld meespelen in de overweging om niet uit de kast te komen. "Als je bijvoorbeeld niet het talent hebt om bij een club als Barcelona aan de bak te komen, maar je wil nog even lekker wat verdienen door in Qatar of de Emiraten te gaan spelen, kan het vervelend zijn als je openlijk homoseksueel bent. Ik denk zelfs dat het ook in Italië al lastig is."

Jonge jongen of ervaren rot

Toch hoopt Op het Veld dat er ook in Nederland een voetballer het voorbeeld van Daniels volgt. "We hebben er in de podcast over gefilosofeerd wat voor voetballer dan de eerste zou moeten zijn. En wij kwamen op twee opties uit: een ervaren voetballer die zijn sporen al heeft verdiend en al tegen het einde van zijn carrière zit of een jonge jongen zoals Daniels voor wie het al normaler is om uit de kast te komen."

"Dat is een jongere generatie, die waarschijnlijk al meer zijn opgegroeid met openlijk lhbti'ers. Die hebben er bijvoorbeeld in de klas al mee te maken gehad en vinden het zelf ook niet zo boeiend om het te vertellen. En dat ze dan toevallig voetballer zijn, maakt ze dan ook niet uit."