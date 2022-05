'Vertrek Oekraïense militairen uit Azovstal vooral van symbolisch belang'

De Oekraïense president Zelensky zei hier gisteravond over dat "Oekraïne zijn helden in leven nodig heeft" en volgens het Oekraïense leger was de militaire operatie voltooid. "Strategisch maakt dit niet uit", zegt generaal buiten dienst Mart de Kruif. "Marioepol was al in handen van Russen. De verbinding tussen de Donbas en de Krim was er al."

Het vertrek van de laatste Oekraïense militairen uit het Azovstal-complex in Marioepol is vooral van symbolisch belang, zeggen experts. Sinds gisteravond worden de militairen per bus geëvacueerd naar plaatsen die onder controle staan van pro-Russische separatisten, maar het is nog onduidelijk wanneer iedereen weg is uit het complex.

De Kruif: "De Russische regering zal ze ongetwijfeld gebruiken voor propagandadoeleinden. Om aan te tonen dat zelfs hun grootste vijand humaan wordt behandeld." Volgens De Kruif kunnen de Russen daarmee andere zaken waarvan ze beticht worden afdoen als anti-Russische propaganda. "Dat is een kans om beschuldigingen van inhumane behandelingen elders in het land af te buigen als een prisma."

Aan de andere kant kan president Poetin hiermee laten zien dat Marioepol nu definitief in Russische handen is. En hij zou goede sier kunnen maken met de humanitaire behandeling van de Oekraïense militairen, denken de experts. Onder de militairen zijn leden van het ultranationalistische Azov-bataljon, die door Poetin nazi's worden genoemd.

"Zelensky had het al opgegeven", beaamt Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden. "Voor hem was het strategische doel al behaald." Hij ziet dat beide landen op een andere manier met het nieuws omgaan. "Het voedt aan beide zijden de narratieven." Zo kan Zelensky volgens de twee experts terecht zeggen dat de militairen in het complex erin zijn geslaagd om de Russen lange tijd bezig te houden.

Correspondent Geert Groot Koerkamp in Moskou:

"In Russische media is het nieuws over de Azovstal-fabriek niet meer dan een rimpeling in de algehele berichtgeving over Oekraïne. Dit past in de context van de Russische berichtgeving dat Marioepol is 'bevrijd', zoals ze het zelf steeds zeggen. Je ziet vooral beelden die moeten aantonen dat het leven in de stad zijn gewone gang herneemt en dat de inwoners Russische hulp krijgen.

Waar nog wel veel onduidelijkheid over is, is het lot van de Oekraïense militairen die het terrein van de fabriek verlaten. De Russische media melden dat ze tot krijgsgevangenen zijn gemaakt. Over een door Oekraïne genoemde uitruil van gevangenen wordt niet gerept."