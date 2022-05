Veelbesproken Annan duikt op als bondscoach Chinese hockeyvrouwen

De in Nederland veelbesproken Alyson Annan is de nieuwe bondscoach van de Chinese hockeyvrouwen. Dinsdagmiddag zat ze in Valencia opeens op de bank bij China bij de Pro League-wedstrijd tegen Argentinië.

Een officiële presentatie van Annan als nieuwe bondscoach van China, de nummer negen van de Olympische Spelen, is er vooralsnog niet.

Angstcultuur

Annan vertrok begin dit jaar als bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Niet omdat de resultaten niet goed waren - ze won alles met Oranje: een olympische titel, een wereldtitel en drie Europese titels - maar omdat er onder haar leiding een angstcultuur was ontstaan binnen de spelersgroep.

In maart erkende de hockeybond dat het prestatieklimaat bij het nationale vrouwenteam niet veilig is geweest. Onderzoek wees uit dat vooral de sterke hiërarchie als remmend werd ervaren op "openheid en eigenheid". Ook negatieve ervaringen met de bondscoach werden genoemd.

Van Annan is bekend dat ze een strenge aanpak hanteert om het maximale uit een spelersgroep te halen. In China is een werkwijze op basis van hiërarchie een stuk gebruikelijker dan in Nederland.