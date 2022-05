Warmtepompen in 2026: realisatie afhankelijk van kosten en genoeg personeel

Met het benoemen van een specifiek jaar, 2026, wil het kabinet duidelijkheid bieden aan leveranciers, installateurs en huis- en gebouweigenaren. Maar de VEH is kritisch. "Het wordt een reality check of die ambities waargemaakt kunnen worden", zegt een woordvoerder die het gebruik van de pompen overigens toejuicht. "Wanneer ze goed geïnstalleerd zijn, wordt aanzienlijk minder gas gebruikt."

De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt het plan om hybride warmtepompen of een duurzaam alternatief vanaf 2026 verplicht te stellen ambitieus, maar ziet wel wat pijnpunten. Brancheorganisatie Techniek Nederland hoopt dat er de komende jaren genoeg menskracht is om de warmtepompen te installeren. Nu loopt de wachttijd voor de plaatsing van een warmtepomp al op tot meer dan een jaar.

De kosten voor het plaatsen van een hybridesysteem liggen tussen de 4500 en 6000 euro, zegt de Vereniging Eigen Huis. Dat is dan inclusief de installatie, maar daar zit geen cv-ketel bij. "Dat is fors duurder dan alleen een cv-ketel vervangen voor ongeveer 1200 euro", zegt een woordvoerder.

Vooral die laatste pomp is voor de meeste huishoudens een interessante optie, omdat die naast een bestaande of nieuwe cv-ketel geplaatst kan worden en relatief makkelijk te installeren is.

Tot 2030 krijgen huiseigenaren subsidie om te helpen bij de overstap naar duurzame oplossingen. "Maar ook daarna moeten woningeigenaren financieel in staat zijn om over te stappen. En ook als mensen gebruikmaken van de subsidie moeten ze zelf een bijdrage leveren."

In de meeste gevallen is het voor woningen die na 1995 zijn gebouwd geen probleem om een hybride systeem in te bouwen.

Nu zijn lang niet alle woningen in Nederland geschikt voor een warmtepomp. Volgens de VEH moet een woning goed geïsoleerd zijn. Wanneer een hybride warmtepomp geïnstalleerd wordt, is spouw-, vloer- en dakisolatie en minimaal dubbel glas nodig. "Dus de kosten om een woning geschikt te maken komen er ook nog bovenop", zegt de woordvoerder van VEH.

Volgens Techniek Nederland wordt een derde van de warmtepomp vergoed. Een exact bedrag is volgens de organisatie moeilijk te bepalen. Dat hangt onder meer af van hoe groot de pomp is. En de grootte hangt weer af van hoe goed een huis is geïsoleerd. Een woordvoerder schat in dat van de ongeveer 8 miljoen woningen in Nederland er 2 miljoen geschikt zijn voor een hybride systeem.

De koepel van woningcorporaties Aedes zegt dat het al enige tijd bezig is met de verduurzaming van panden, maar dat bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet veel tijd kost. "Daarom is het gebruik van hybride warmtepompen een mooie oplossing om nu al minder gas te gebruiken", zegt een woordvoerder. "Zo kan er in de tussentijd naar nieuwe oplossingen worden gezocht."

Wachttijd meer dan een jaar

Techniek Nederland voorziet voor de komende tijd wel een "bottleneck om genoeg slimme handen te hebben om al die pompen te installeren". Wie nu een warmtepomp wil, moet vaak al een jaar wachten voordat die aan de beurt is. En dat zal volgens de installatiebranche in 2026 niet anders zijn.

De brancheorganisatie wil het personeelstekort aanpakken. Het tekort aan mensen in de sector verdubbelt de komende jaren tot 40.000.