Hezbollah verliest meerderheid, nieuwkomers in Libanees parlement

Ook twaalf onafhankelijke nieuwkomers komen in het parlement. Zij hebben verschillende achtergronden en deden mee aan de grote anti-regeringsprotesten die in 2019 begonnen.

Hezbollah en zijn bondgenoten zijn hun meerderheid in het Libanese parlement kwijt. De sjiitische politieke en militaire groepering heeft bij de verkiezingen van afgelopen zondag 61 van de 128 zetels gehaald, 10 minder dan in 2018, meldt persbureau Reuters.

Analisten wezen al op de grote onvrede onder de bevolking over het optreden van politieke leiders in de nasleep van de economische crisis en de grote explosie in hoofdstad Beiroet in 2020.

De opkomst bij de verkiezingen was slechts 41 procent, meldde de minister van Binnenlandse Zaken zondag.