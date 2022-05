Ministerie moet bezwaar tegen subsidie Kroondomein Het Loo opnieuw behandelen

De minister stelde zich op het standpunt dat de stichting geen belanghebbende was. Een paar dagen voor de zitting kwam daar nog het argument bij dat de periode waarover subsidie is gegeven al voorbij is. Het College wijst die argumenten af.

Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof moet een bezwaar tegen subsidieverlening aan Kroondomein het Loo alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald in een zaak die door stichting De Faunabescherming was aangespannen.

Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn was lange tijd eigendom van de Oranjes, maar Willem-Alexanders overgrootmoeder Wilhelmina schonk het bosgebied in 1959 aan de Staat. Onder één voorwaarde: de 'Kroondrager' bleef het 'genot van de jacht' houden.

Het bezwaar heeft betrekking op de periode 2016-2021. In die jaren ontving het Kroondomein meer dan 4,5 miljoen euro subsidie van de Rijksoverheid. Voorwaarde voor een dergelijke subsidie is dat het terrein ten minste 358 dagen per jaar van zonsopgang tot zonsondergang kosteloos voor iedereen toegankelijk is.

In het geval van het Kroondomein stond het kabinet toe dat een deel van het terrein, 5011 hectare, van 15 september tot 25 december gesloten was voor het publiek. Dat is het gebied dat koning Willem-Alexander in die periode voor de jacht wilde gebruiken. Door die ontheffing werd stichting Faunabescherming beperkt in het toezicht op het wildbeheer op het Kroondomein, zegt het college.

De koning besloot vorig jaar voor dit deel van het Kroondomein geen subsidie meer aan te vragen. Daardoor kan dit gebied in het najaar een paar maanden dicht blijven voor bezoekers.