Starbucks wil reiskosten voor abortus op zich nemen voor werknemers VS

Starbucks is bereid de reiskosten te betalen voor werknemers in de Verenigde Staten, als zij dicht bij huis niet legaal een abortus kunnen krijgen. De tegemoetkoming geldt ook voor werknemers die een medische ingreep tot geslachtsverandering ondergaan.

De koffiegigant zet die stap in het licht van een uitgelekte concept-uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over abortus. Het hof maakt daarin een eind aan het federale recht op abortus.

"Ongeacht wat het Hooggerechtshof besluit, zullen we ervoor zorgen dat onze partners altijd toegang houden tot de gezondheidszorg", heeft het bedrijf aan Amerikaanse medewerkers laten weten. De regeling geldt als de dichtstbijzijnde legale kliniek verder dan 100 mijl (zo'n 160 kilometer) van huis is. In het land werken zo'n 240.000 mensen voor Starbucks.

Verschillende regels per staat

Starbucks is niet het eerste bedrijf dat nu stappen zet, ook Amazon kondigde recent een soortgelijke regeling aan. Werknemers die voor niet-levensbedreigende medische behandelingen moeten reizen, kunnen maximaal 4000 dollar krijgen. Ook Tesla heeft een reisvergoeding voor abortus toegezegd.

Als de uitspraak van het Hooggerechtshof werkelijkheid wordt, mogen staten zelf bepalen of zij abortus toestaan. In de praktijk betekent dat zeer waarschijnlijk dat de staten onderling verschillende regels gaan hanteren. Wie een abortus wil, moet daar in de toekomst misschien wel dagen voor reizen, afhankelijk van de woonplek en de dichtstbijzijnde kliniek.