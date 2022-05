Nieuwe technisch directeur Willem II, Hofland wil ondanks degradatie blijven

Waar het Zeljko Petrovic vorig seizoen lukte om Willem II met een eindsprint in de eredivisie te houden, lukte dat Kevin Hofland dit jaar net niet. Het contract van Hofland loopt af, maar de Limburger staat ondanks het sportieve stapje terug open voor een langer verblijf.

Jacobs is de opvolger van Joris Mathijsen, die net als trainer Fred Grim moest vertrekken toen de resultaten uitbleven.

"Het heeft mij altijd gemotiveerd om jonge sporters naar de top te begeleiden", zegt Jacobs op het clubkanaal van de Tilburgers. "Met het hoofd jeugdopleiding ga ik in gesprek hoe we de komende jaren willen bereiken dat de stap van onze talenten naar het eerste elftal nog beter begeleid wordt. Daar voel ik een grote verantwoordelijkheid voor."

De 38-jarige Jacobs werkte negen jaar in de jeugdopleiding van NEC en zes jaar bij de KNVB, voordat hij technisch manager werd bij Almere City FC.

Twee dagen nadat Willem II uit de eredivisie is gedegradeerd , maakt de voetbalclub al werk van de plannen om zo snel mogelijk terug te keren op het hoogste niveau. Met Teun Jacobs is een nieuwe technisch directeur benoemd waarmee de focus duidelijk op de eigen opleiding gaat.

Algemeen directeur Martin van Geel en Jacobs zullen de komende weken met Hofland om de tafel gaan, om het beleidsplan verder gestalte te geven. Jacobs: "Belangrijk is dat dat zowel ambitieus als realistisch is."

"Teun heeft veel affiniteit en ervaring met het opleiden van jeugd en het actief betrekken van talenten bij het eerste elftal", zegt Van Geel over zijn nieuwe collega. "Dat is en blijft een streven van de club. Samen met hem willen we met het eerste elftal promotie afdwingen en de nodige stappen zetten met de jeugdopleiding en scouting."

