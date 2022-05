Sri Lankaanse premier waarschuwt voor 'moeilijkste maanden van ons leven'

De nieuwe Sri Lankaanse premier Wickremesinghe heeft zijn landgenoten gewaarschuwd dat zij hele moeilijke maanden tegemoetgaan. Het land zit diep in de schulden en kampt met een torenhoge inflatie. Er is een groot tekort aan voedsel, geneesmiddelen en brandstof. Bij benzinestations staan lange rijen auto's, tuktuks en andere voertuigen, omdat de brandstof op rantsoen is.

"Op dit moment hebben we een brandstofvoorraad voor maar één dag", zei Wickremesinghe gisteren in een televisietoespraak. "De komende maanden worden de moeilijkste van ons leven." De premier hoopt dat hij in India op krediet benzine en diesel kan kopen, zodat zijn land weer een paar dagen vooruit kan.

Verder waarschuwde hij de bevolking dat energiecentrales langdurig kunnen uitvallen, tot wel 15 uur. Om het overheidspersoneel te betalen en essentiële goederen als medicijnen te importeren, moet de centrale bank geld bij drukken. Wickremesinghe wil dat eigenlijk niet omdat de inflatie dan alleen maar toeneemt, maar hij kan niet anders, zei hij.

Om inkomsten te genereren wordt Sri Lanka Airlines mogelijk geprivatiseerd. De nationale luchtvaartmaatschappij leed tussen maart 2020 en maart 2021 130 miljoen dollar verlies.