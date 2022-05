Heijnen haalt met WK-succes haar gelijk: 'Coach en arts adviseerden te stoppen'

Toen Chelsey Heijnen op het punt stond haar rugbycarrière te verwisselen voor een bokscarrière, adviseerde haar coach om maar gewoon te blijven rugbyen. Dat advies sloeg ze in de wind. Vier weken geleden zei haar arts dat ze vanwege een slepende schouderblessure moest stoppen met de bokssport. Ook daar luisterde ze niet naar.

Het voorlopige resultaat? Een halvefinaleplaats in Turkije bij haar debuut op een WK boksen, waardoor ze al zeker is van een bronzen medaille. In de halve finales wacht woensdag de Algerijnse Imanse Khelif. Met het bereiken van de kwartfinales sleepte Heijnen al de A-status als topsporter in de wacht bij sportkoepel NOC*NSF, waardoor ze verzekerd is van financiële ondersteuning richting de Olympische Spelen in Parijs over twee jaar.

"Het is vooral even genieten", glundert de 23-jarige Nederlandse vanuit haar hotelkamer in Istanbul. "Het is natuurlijk helemaal geweldig om na m'n eerste WK thuis te komen met een medaille."

Heijnen verrast ook zichzelf

Daarmee verrast ze niet alleen de bokswereld, maar ook zichzelf. "Eigenlijk had ik dit ook zelf niet verwacht", zegt ze na haar gewonnen kwartfinale, waarin ze de Italiaanse Assunta Canfora versloeg.